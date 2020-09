Izzo richiesto dalla Roma ma per ora il Torino spara molto alto

(Di domenica 13 settembre 2020)nel mirino della. Ilchiede 25 milioni per il difensore Laè alla ricerca di un difensore centrale che possa ampliare … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Izzo richiesto

Toro.it

La trattativa per il passaggio di Armando Izzo dal Torino alla Roma, anticipata da ‘La Repubblica’, non è ancora completata. La storia Instagram del difensore napoletano ha indotto a pensare ad una ac ...L’edizione romana de Il Corriere della Sera di oggi riporta infatti di un forte interesse dei capitolini per il difensore di proprietà del Torino. Armando Izzo, classe ’92, reduce da una stagione sott ...