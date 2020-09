Gabriela Sabatini alla Continassa, il suo cuore batte per la Juve (Di domenica 13 settembre 2020) La Juventus ha una nuova tifosa vip. Dopo la cantante Rihanna ha infatti sposato la causa bianconera anche l'ex tennista Gabriela Sabatini. Questa mattina la campionessa argentina si è presentata nel ... Leggi su leggo (Di domenica 13 settembre 2020) Lantus ha una nuova tifosa vip. Dopo la cantante Rihanna ha infatti sposato la causa bianconera anche l'ex tennista. Questa mattina la campionessa argentina si è presentata nel ...

ChuchoCastroP : RT @TUTTOJUVE_COM: Gabriela Sabatini su Twitter: 'Grazie Juventus per questa meravigliosa giornata' - cody53250131 : RT @_ThousandN: Non è ancora iniziata la partita e Gabriela Sabatini è già la cosa più bella che si sia vista allo stadio. #JuveNovara - DGJjUVENTINODOC : RT @TUTTOJUVE_COM: Gabriela Sabatini su Twitter: 'Grazie Juventus per questa meravigliosa giornata' - anto_ortale : RT @TUTTOJUVE_COM: Gabriela Sabatini a Sky: 'Contentissima di aver avuto l'opportunità di vedere da vicino questi campioni. Oriana e Paulo… - TUTTOJUVE_COM : Gabriela Sabatini su Twitter: 'Grazie Juventus per questa meravigliosa giornata' -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriela Sabatini Juventus, l'ex tennista Gabriela Sabatini alla Continassa Corriere dello Sport Gabriela Sabatini alla Continassa, il suo cuore batte per la Juve

La Juventus ha una nuova tifosa vip. Dopo la cantante Rihanna ha infatti sposato la causa bianconera anche l’ex tennista Gabriela Sabatini.? Questa mattina la campionessa ...

Juventus-Novara, ospite speciale in tribuna

TORINO- Alla prima vera uscita stagionale, la nuova Juventus targata Andrea Pirlo ha travolto il Novara con un netto 5-0. Una sfida alla quale ha assistito anche un’ospite d’eccezione: Gabriela Sabati ...

La Juventus ha una nuova tifosa vip. Dopo la cantante Rihanna ha infatti sposato la causa bianconera anche l’ex tennista Gabriela Sabatini.? Questa mattina la campionessa ...TORINO- Alla prima vera uscita stagionale, la nuova Juventus targata Andrea Pirlo ha travolto il Novara con un netto 5-0. Una sfida alla quale ha assistito anche un’ospite d’eccezione: Gabriela Sabati ...