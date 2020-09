Covid al Grande Fratello Vip? Bomba sulla prima puntata del reality (Di domenica 13 settembre 2020) Dopo i casi in Rai, il Covid-19 arriva anche a Mediaset, per la precisione al Grande Fratello Vip 5. Il sito "Blogo" ha lanciato l'indiscrezione: "Ci risulta che anche nel gruppo di lavoro del GF Vip si sia riscontrato un caso di positività al Covid, il programma sembra comunque confermato per la messa in onda di domani, lunedì 14 settembre, in prima serata su Canale 5, si attendono comunicazioni ufficiali in merito". La persona contagiata non è un concorrente, ma un addetto ai lavori. Ieri pomeriggio, Alfonso Signorini, ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", (registrato mercoledì, nda) ha dichiarato di essere molto scrupoloso nei controlli e nell'applicazione delle misure di sicurezza. Sui partecipanti alla quinta ... Leggi su iltempo (Di domenica 13 settembre 2020) Dopo i casi in Rai, il-19 arriva anche a Mediaset, per la precisione al5. Il sito "Blogo" ha lanciato l'indiscrezione: "Ci risulta che anche nel gruppo di lavoro del GFsi sia riscontrato un caso di positività al, il programma sembra comunque confermato per la messa in onda di domani, lunedì 14 settembre, inserata su Canale 5, si attendono comunicazioni ufficiali in merito". La persona contagiata non è un concorrente, ma un addetto ai lavori. Ieri pomeriggio, Alfonso Signorini, ospite di Silvia Toffanin a "Verissimo", (registrato mercoledì, nda) ha dichiarato di essere molto scrupoloso nei controlli e nell'applicazione delle misure di sicurezza. Sui partecipanti alla quinta ...

