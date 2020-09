Cosa c’entra la musica trap con lo stupro di Pisticci (in realtà molto poco) (Di domenica 13 settembre 2020) Generalizzare perché l’elemento di colore fa sempre comodo a una certa narrazione. Oggi, su alcuni quotidiani, abbiamo scoperto che tra gli indagati per la violenza sessuale nei confronti delle due quindicenni inglesi a Marconia di Pisticci ci sarebbero anche «due cantanti trap». Sono stati presentati come personalità con un seguito importante sui social network, autori di testi ‘scorretti’ dal punto di vista delle convenzioni sociali, quasi come a voler stabilire un nesso tra la presunta attività artistica e il coinvolgimento nei fatti della notte tra il 6 e il 7 settembre. LEGGI ANCHE > Le minorenni inglesi violentate a Pisticci: «Ci hanno chiesto quanti anni avessimo» trapper Marconia, Cosa c’entra la ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 13 settembre 2020) Generalizzare perché l’elemento di colore fa sempre comodo a una certa narrazione. Oggi, su alcuni quotidiani, abbiamo scoperto che tra gli indagati per la violenza sessuale nei confronti delle due quindicenni inglesi a Marconia dici sarebbero anche «due cantanti». Sono stati presentati come personalità con un seguito importante sui social network, autori di testi ‘scorretti’ dal punto di vista delle convenzioni sociali, quasi come a voler stabilire un nesso tra la presunta attività artistica e il coinvolgimento nei fatti della notte tra il 6 e il 7 settembre. LEGGI ANCHE > Le minorenni inglesi violentate a: «Ci hanno chiesto quanti anni avessimo»per Marconia,c’entra la ...

telemaco57 : @gatmar55 @ilgiornale Sei cieco e sordo ,pronto anche a venderti il culo senza chiederti neanche il perché se so… - LelloEsposito5 : RT @MG462gm: @marco_gervasoni Ma cosa c'entra??? Avete fatto una lotta identitaria che non esiste!!! Mai votato e mai voterò 5S, il Governo… - gps72 : @PoliticaPerJedi Ok, quindi Emiliano cosa c’entra? - Lusardosono : @ardigiorgio Misch cose che non c'entrano. I lavoratori dell'appalto, che hanno diritto alla clausola di garanzia,… - Leandro12061519 : @davidealgebris Cosa c entra ? Che cazzo di discorso è! !?? Allora togliamo amortizzatori sociali perché una parte… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’entra Gaia e la dedica a Willy: «In Italia c’è molto razzismo. E mia sorella l’ha vissuto sulla sua pelle» Corriere della Sera