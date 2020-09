Calciomercato Crotone: fatta per l’arrivo di Dragus, i dettagli (Di domenica 13 settembre 2020) Calciomercato Crotone: altro colpo del club calabrese che ha chiuso per l’arrivo di Dragus dallo Standard Liegi Crotone letteralmente scatenato sul mercato. Come riporta Gianluca Di Marzio è fatta per l’arrivo dell’attaccante classe 1999 Denis Dragus dallo Standard Liegi. L’operazione si è conclusa con un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore arriverà nella giornata di domani in Italia per le visite mediche. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020): altro colpo del club calabrese che ha chiuso per l’arrivo didallo Standard Liegiletteralmente scatenato sul mercato. Come riporta Gianluca Di Marzio èper l’arrivo dell’attaccante classe 1999 Denisdallo Standard Liegi. L’operazione si è conclusa con un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore arriverà nella giornata di domani in Italia per le visite mediche. Leggi su Calcionews24.com

Proveniente dal Vitorul, squadra rumena nella quale è cresciuto, come ha rivelato Gianluca di Marzio, Dragus si è trasferito nell'agosto del 2019 allo Standard, debuttando appena 20enne nella Serie A ...

Gli attaccanti sono da sempre il fulcro del Fantacalcio, i nomi che scaldano le rivalità e che spesso fanno la differenza nell'economia dei campionati. Dai top come Ronaldo e Immobile alle possibili ...

