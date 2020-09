Adriana Volpe, malore in diretta: cosa è successo davvero (Di domenica 13 settembre 2020) Adriana Volpe ha interrotto la diretta di ‘Ogni mattina’ per via di un malore: quello che è accaduto dopo ha stupito il pubblico Nel corso della scorsa puntata di ‘Ogni Mattina‘, Adriana Volpe ha interrotto la diretta per via di un malore, chiedendo al suo collega Alessio Viola di darle una mano. La conduttrice si accasciata a terra: “Fatemi mettere così, alzo un attimo anche le gambe così arriva un po’ di sangue anche al cervello“, aggiungendo: “Ho bisogno di riprendermi“. In studio è calato il silenzio; la tensione è poi sfumata in un sospiro di sollievo quando la Volpe ha ammesso di aver inscenato solo un siparietto per generare ... Leggi su zon (Di domenica 13 settembre 2020)ha interrotto ladi ‘Ogni mattina’ per via di un: quello che è accaduto dopo ha stupito il pubblico Nel corso della scorsa puntata di ‘Ogni Mattina‘,ha interrotto laper via di un, chiedendo al suo collega Alessio Viola di darle una mano. La conduttrice si accasciata a terra: “Fatemi mettere così, alzo un attimo anche le gambe così arriva un po’ di sangue anche al cervello“, aggiungendo: “Ho bisogno di riprendermi“. In studio è calato il silenzio; la tensione è poi sfumata in un sospiro di sollievo quando laha ammesso di aver inscenato solo un siparietto per generare ...

