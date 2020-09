Trapani | imprenditore romano Pellino pronto a rilevare la società di Petroni

(Di sabato 12 settembre 2020) C'è una svolta per l'acquisizione delCalcio. Si è fatto avanti l'cinquantenne, Gianluca, attivo nel settore dell’energia, che ha lanciato l'assalto al gruppo. Intervistato dagranata.it,spiega lo stato delle trattative: dalla nascita alla controproposta, fino ad arrivare alle sue idee sul futuro trapanese.L’INTERESSE«È vero che sono interessato all’acquisto del, ma ancora non ho ricevuto alcuna risposta dall’offerta avanzata a Fabio. Sono in contatto con lui dal 24 agosto e l’ho incontrato il primo settembre con documenti ricevuti che da mia indagine attestano ...

