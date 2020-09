Traffico Roma del 12-09-2020 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 12 settembre 2020) LuceverdeBentrovati dalla redazione per l’ultimo aggiornamento ho sempre regolare la circolazione sul grande raccordo anulare solo brevi rallentamenti perintenso sulla percorso Urbano della A24 tra via di Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest’ultimo tratto è ancora sulla tangenziale est gli spostamenti sono maggiormente concentrati tra via Prenestina viale Castrense verso San Giovanni è da questa mattina a Torpignattara per urgenti lavori alla rete idrica e ricordiamo chiusa Piazza della Marranella in prossimità di via Casilina l’intervento in corso sta comportando il divieto di transito su diverse strade limitrofe e la sospensione della linea ferroviaria Termini Centocelle mentre le linee bus 105 409 continuano il proprio servizio su un percorso alternativo e dalle 16:30 è ...