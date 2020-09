Sale l'età media dei contagiati: il virus dai ragazzi agli anziani (Di sabato 12 settembre 2020) Ciò che si temeva, sta avvenendo puntualmente: i ragazzi contagiati durante le vacanze e la movida dell'estate, ora stanno trasmettendo il a genitori e nonni. Se ad agosto l'età mediana dei nuovi ... Leggi su leggo (Di sabato 12 settembre 2020) Ciò che si temeva, sta avvenendo puntualmente: idurante le vacanze e la movida dell'estate, ora stanno trasmettendo il a genitori e nonni. Se ad agosto l'na dei nuovi ...

In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria, i genitori degli alunni iscritti al servizio di trasporto scolastico scuolabus dovranno compilare e firmare l’atto di impegno (scarica ...

Covid, età nuovi contagi sale a 35 anni

Continua per la seconda settimana la 'risalita' dell'età media dei contagiati da Covid-19 registrati in Italia, che si attesta a 35 anni. E' quanto emerge dal monitoraggio realizzato dall'Istituto ...

