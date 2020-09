Qualificazioni maschili Internazionali BNL d’Italia 2020, il tabellone: 13 azzurri al via (Di sabato 12 settembre 2020) E’ stato reso noto il tabellone ufficiale delle Qualificazioni maschili agli Internazionali BNL d’Italia 2020. A giocarsi l’approdo nel main draw saranno addirittura tredici italiani, una vera e propria pattuglia con l’obiettivo di portare al tabellone principale il maggior numero di giocatori di casa al Foro Italico. Tanti nomi di spicco, assisteremo a un importante antipasto in vista dei match più prestigiosi della prossima settimana. (1) Sandgren vs Bye Popyrin vs SavilleGigante vs Ivasha(WC) Darderi vs (9) Sousa (2) Simon vs Bye Koepfer b. Cobolli 7-6(2) 3-6 6-0 Kukushkin vs Ymer Daniel vs (16) Monteiro (3) Bedene vs Bye Kovalik b. Donskoy 7-5 6-4Seppi vs KlahnCecchinato vs (12) Gerasimov Mayer b. J. Berrettini 6-3 6-2 Zapata Miralles vs (WC) ... Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) E’ stato reso noto ilufficiale delleagliBNL d’Italia. A giocarsi l’approdo nel main draw saranno addirittura tredici italiani, una vera e propria pattuglia con l’obiettivo di portare alprincipale il maggior numero di giocatori di casa al Foro Italico. Tanti nomi di spicco, assisteremo a un importante antipasto in vista dei match più prestigiosi della prossima settimana. (1) Sandgren vs Bye Popyrin vs SavilleGigante vs Ivasha(WC) Darderi vs (9) Sousa (2) Simon vs Bye Koepfer b. Cobolli 7-6(2) 3-6 6-0 Kukushkin vs Ymer Daniel vs (16) Monteiro (3) Bedene vs Bye Kovalik b. Donskoy 7-5 6-4Seppi vs KlahnCecchinato vs (12) Gerasimov Mayer b. J. Berrettini 6-3 6-2 Zapata Miralles vs (WC) ...

flamminiog : RT @federtennis: 6?? italiane e 1??4? italiani sono pronti a lottare sui campi del Foro Italico per conquistare un posto nel main draw degl… - Ubitennis : ATP Roma, il tabellone delle qualificazioni maschili: 14 italiani al via - federtennis : 6?? italiane e 1??4? italiani sono pronti a lottare sui campi del Foro Italico per conquistare un posto nel main dr… - zazoomblog : Qualificazioni maschili Internazionali BNL d’Italia 2020 il tabellone: 13 azzurri al via - #Qualificazioni… - sportface2016 : #InternazionaliBNLdItalia, il tabellone delle qualificazioni maschili con 13 azzurri al via -

Ultime Notizie dalla rete : Qualificazioni maschili Roma, qualificazioni maschili: un sogno per 13 Tiscali.it Bertolini: "Speriamo di poter giocare con Israele"

In casa a Empoli contro Israele giovedi' 17, sfida in Bosnia martedi' 22. Questi gli appuntamenti che attendono le azzurre di Milena Bertolini nelle qualificazioni agli Europei del 2022. Sulla prima p ...

TENNIS: INTERNAZIONALI. FORFAIT DI THIEM E ZVEREV

ROMA - L'austriaco Dominic Thiem (numero 3 del ranking ATP) e il tedesco Alexander Zverev (numero 7 al mondo) hanno annunciato il forfait per l'edizione 2020 degli Internazionali d'Italia, al via oggi ...

In casa a Empoli contro Israele giovedi' 17, sfida in Bosnia martedi' 22. Questi gli appuntamenti che attendono le azzurre di Milena Bertolini nelle qualificazioni agli Europei del 2022. Sulla prima p ...ROMA - L'austriaco Dominic Thiem (numero 3 del ranking ATP) e il tedesco Alexander Zverev (numero 7 al mondo) hanno annunciato il forfait per l'edizione 2020 degli Internazionali d'Italia, al via oggi ...