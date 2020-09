Professor Zangrillo: “Il quadro clinico generale di Silvio Berlusconi è confortante” (Di sabato 12 settembre 2020) Il Professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, ha fornito un nuovo aggiornamento sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato per una polmonite bilaterale da Covid-19: “Oggi, venerdi’ 11 settembre 2020, la permanenza in ospedale del presidente Berlusconi prosegue ed e’ caratterizzata da un quadro clinico generale confortante”. Leggi su sportface (Di sabato 12 settembre 2020) IlAlberto, responsabile dell’U.O. di Terapia Intensivae Cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele, ha fornito un nuovo aggiornamento sulle condizioni di, ricoverato per una polmonite bilaterale da Covid-19: “Oggi, venerdi’ 11 settembre 2020, la permanenza in ospedale del presidenteprosegue ed e’ caratterizzata da unconfortante”.

Zangrillo: a marzo Berlusconi sarebbe morto

