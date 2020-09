Paul McCartney a Napoli: partono i rimborsi dei biglietti per il concerto annullato (Di sabato 12 settembre 2020) Paul McCartney: dal 18 settembre al 17 ottobre sarà possibile chiedere il rimborso del tagliando per il concerto previsto in piazza Plebiscito lo scorso 10 giugno ma annullato a causa dell’emergenza Covid 19. Dopo moltissime polemiche, sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto in seguito all’annullamento del concerto a Napoli di Paul McCartney (che avrebbe … Leggi su 2anews (Di sabato 12 settembre 2020): dal 18 settembre al 17 ottobre sarà possibile chiedere il rimborso del tagliando per ilprevisto in piazza Plebiscito lo scorso 10 giugno maa causa dell’emergenza Covid 19. Dopo moltissime polemiche, sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto in seguito all’annullamento deldi(che avrebbe …

