Omicidio a Colleferro | i funerali di Willy a Paliano Presente il premier Conte

A Paliano i funerali di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni ucciso a calci e pugni a Colleferro. Presente anche il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Mentre proseguono le indagini sull'Omicidio a Collferro, a Paliano va in scena l'ultimo saluto a Willy Monteiro Duarte, il 21enne di origini capoverdiani ucciso a calci a pugni. "Il rito funebre, presieduto da mons. Mauro Parmeggiani, si terrà a Paliano alle 10 al Campo Sportivo Comunale "Piergiorgio Tintisona", in via Palianese Sud", ha fatto sapere il sindaco Domenico ...

Rinaldi_euro : Signora Ferragni, l'assassino di Willy non era fan di Benito. Ma di Fedez, suo marito - Il Tempo - fattoquotidiano : Colleferro, i 4 arrestati per la morte di Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi - Corriere : Conte sarà ai funerali del ragazzo ucciso a Colleferro - LorenzoOlivier : RT @fattoquotidiano: Colleferro, i 4 arrestati per la morte di Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motivi h… - psymonic : Colleferro, i 4 arrestati per la morte di Willy ora sono indagati per omicidio volontario aggravato da futili motiv… -