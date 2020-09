Nocerino | Tonali ha fatto bene a chiedere la 8 a Gattuso A me tremarono gambe

kisskissnapoli : A. Nocerino: “#Tonali ha fatto bene a chiedere il permesso a #Gattuso di indossare la “sua” n.8. Anche io chiesi il… -

Ultime Notizie dalla rete : Nocerino Tonali

Tutto Napoli

Antonio Nocerino, ex calciatore ed ora tecnico della selezione Under 15 ed assistente-allenatore della selezione Under 17 dell’Orlando City, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli della situazione del Na ...ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – ‘Il Milan ai milanisti’. Così ‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, esordisce parlando del trasferimento di Sandro Tonali al Milan. Sì perché il classe 2000 ha dim ...