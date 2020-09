Milano, esplode una palazzina: "Un uomo completamente ustionato", scene terrificanti (Di sabato 12 settembre 2020) Paura all'alba a Milano: una violentissima esplosione ha distrutto tre piani di un palazzo di 8 piani in piazzale Libia 20, zona Porta Romana, e il boato si è udito in tutta la zona Sud della città poco dopo le 7. Centinaia di persone si sono riversate in strada, ci sarebbero sei feriti. I vigili del fuoco stanno procedendo ai soccorsi e sono in corso le verifiche sulla presenza di gas, probabile causa dell'esplosione. Le tapparelle d'acciaio sono state sbalzate a decine di metri di distanza sul piazzale. Il primo ferito estratto dal palazzo è un uomo, vivo e cosciente ma completamente ustionato, mentre l'appartamento al primo piano da cui probabilmente sarebbe deflagrata l'esplosione stava iniziando a bruciare. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) Paura all'alba a: una violentissima esplosione ha distrutto tre piani di un palazzo di 8 piani in piazzale Libia 20, zona Porta Romana, e il boato si è udito in tutta la zona Sud della città poco dopo le 7. Centinaia di persone si sono riversate in strada, ci sarebbero sei feriti. I vigili del fuoco stanno procedendo ai soccorsi e sono in corso le verifiche sulla presenza di gas, probabile causa dell'esplosione. Le tapparelle d'acciaio sono state sbalzate a decine di metri di distanza sul piazzale. Il primo ferito estratto dal palazzo è un, vivo e cosciente ma, mentre l'appartamento al primo piano da cui probabilmente sarebbe deflagrata l'esplosione stava iniziando a bruciare.

rosa857 : Milano Sud, esplode un palazzo. Si temono vittime - FrankDeSboer : RT @gustatore: Sogno un derby di Milano in cui segnano Chiesa e Tonali da una parte e Darmian dall'altra, voglio il cadavere di Buzzo che e… - DocStrowman : RT @gustatore: Sogno un derby di Milano in cui segnano Chiesa e Tonali da una parte e Darmian dall'altra, voglio il cadavere di Buzzo che e… - gustatore : Sogno un derby di Milano in cui segnano Chiesa e Tonali da una parte e Darmian dall'altra, voglio il cadavere di Buzzo che esplode - Uovacotte : @CCKKI @Amos8125 se a Milano proseguisse lo SW la bolla esplode, quindi niente SW. -

Ultime Notizie dalla rete : Milano esplode Milano, esplode palazzina in Piazzale Libia: diversi feriti Sky Tg24 Un fortissimo boato ha fatto tremare i palazzi a Milano in Piazzale Libia. (Aggiornamento live)

MILANO 12 SETT. Un fortissimo boato ha fatto tremare i palazzi a Milano Sud intorno alle 7 di questa mattina. Secondo la polizia sarebbe esploso un appartamento in Piazzale Libia Un fortissimo boato ...

Paolo Jannacci in concerto all’Arena Milano Est, domenica 20 settembre

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 settembre 2020 – E’ il talentuoso figlio di Enzo (che porta sempre nel cuore e in tour), va bene. Ma Paolo Jannacci è molto di più. E’ un artista a tutto tondo, il cui ...

MILANO 12 SETT. Un fortissimo boato ha fatto tremare i palazzi a Milano Sud intorno alle 7 di questa mattina. Secondo la polizia sarebbe esploso un appartamento in Piazzale Libia Un fortissimo boato ...(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 settembre 2020 – E’ il talentuoso figlio di Enzo (che porta sempre nel cuore e in tour), va bene. Ma Paolo Jannacci è molto di più. E’ un artista a tutto tondo, il cui ...