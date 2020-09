Lettera Giuseppe Rossi a Zaniolo | «Capisco il vuoto | ma ti rialzerai»

(Di sabato 12 settembre 2020), attaccante del Real Salt Lake, scrive adopo il doppio infortunio. Ecco le parole di Pepito Unaper poter far sentire la propria vicinanza., attaccante del Real Salt Lake, ha mostrato la sua solidarietà nei confronti di Nicolòdopo il nuovo infortunio al ginocchio. Ecco le parole riportate da Gianlucadimarzio.com: «Caro Nicolò,il dolore e ilche senti durante questo periodo.le mille domande che ti fai, alle quali però non riesci mai a trovare una risposta – si legge – è qui che bisogna sempre ricordarsi quello che noi e la nostra famiglia abbiamo fatto. I sogni che avevamo da bambini. ...

Una lettera per poter far sentire la propria vicinanza. Giuseppe Rossi, attaccante del Real Salt Lake, ha mostrato la sua solidarietà nei confronti di Nicolò Zaniolo dopo il nuovo infortunio al ginocc ...