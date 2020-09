Juve, Elkann a Sky: "Il primo obiettivo è il decimo scudetto. Pirlo sa cosa vuol dire vincere" (Di sabato 12 settembre 2020) John Elkann, presidente della Exor, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ai margini del Galà Ferrari per il millesimo Gran Premio: "Dopo aver vinto nove scudetti di fila, vincere il decimo è il primo o ... Leggi su tuttonapoli (Di sabato 12 settembre 2020) John, presidente della Exor, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ai margini del Galà Ferrari per il millesimo Gran Premio: "Dopo aver vinto nove scudetti di fila,il; ilo ...

Gazzetta_it : #Elkann: '#Juve, puntiamo al decimo scudetto in fila. #Pirlo sa come si vince. #Ferrari? Bisogna ripartire' - tuttosport : John #Elkann: 'La #Juve deve puntare al decimo scudetto' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Elkann: '#Juve, puntiamo al decimo scudetto in fila. #Pirlo sa come si vince. #Ferrari? Bisogna ripartire' - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Elkann: '#Juve, puntiamo al decimo scudetto in fila. #Pirlo sa come si vince. #Ferrari? Bisogna ripartire' - FcInterNewsit : John Elkann: 'Juve, l'obiettivo è il decimo scudetto di fila. Pirlo? Sa cosa vuol dire vincere' -