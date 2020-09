Individuare il Coronavirus con un test della voce è possibile: “Percentuale di accuratezza oltre il 90%, tra non molto potrebbe sostituire il tampone” (Di sabato 12 settembre 2020) L’esecuzione del tampone naso-faringeo per scoprire l’infezione da Coronavirus SARS-CoV-2 non è proprio quello che si può definire un’esperienza piacevole. Ma il professor Giovanni Saggio, ricercatore e docente del Policlinico Tor Vergata di Roma, promette che presto questo metodo potrebbe essere sostituito da un test sulla voce, che non è altrettanto fastidioso e che ha molto di avveniristico. Ospite questo pomeriggio di ‘Italia Sì’, il contenitore di Rai1 condotto da Marco Liorni, Saggio ha spiegato come sia possibile Individuare il Covid ‘semplicemente’ sentendo la voce del paziente al telefono, attraverso il raffronto e l’analisi scientifica di ben 6370 parametri che ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 12 settembre 2020) L’esecuzione del tampone naso-faringeo per scoprire l’infezione daSARS-CoV-2 non è proprio quello che si può definire un’esperienza piacevole. Ma il professor Giovanni Saggio, ricercatore e docente del Policlinico Tor Vergata di Roma, promette che presto questo metodoessere sostituito da unsulla, che non è altrettanto fastidioso e che hadi avveniristico. Ospite questo pomeriggio di ‘Italia Sì’, il contenitore di Rai1 condotto da Marco Liorni, Saggio ha spiegato come siail Covid ‘semplicemente’ sentendo ladel paziente al telefono, attraverso il raffronto e l’analisi scientifica di ben 6370 parametri che ...

