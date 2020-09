Ecobonus e condoni edilizi incompatibili | il caso vesuviano

(Di sabato 12 settembre 2020) Nella zona vesuviana, circa settantamila famiglie hanno fatto richiesta disulle loro abitazioni da moltissimi anni. A causa di questa richiesta, a cui Governo e istituzioni non hanno ancora dato risposta, i proprietari non possono ricevere i soldi eco-bonus e sisma-bonus destinati alla riqualificazione energetica e alla messa in sicurezza delle costruzioni. E’ la legge che disciplina ia vietare gli interventi di manutenzione straordinaria che sarebbero finanziati con le due agevolazioni. Infatti, i lavori che ne conseguono modificherebbero la statica degli immobili, un elemento importante sulle condizioni di sicurezza delle strutture portanti di un fabbricato di base o aggiunto., il Sindaco chiede l’intervento dello Stato Il Sindaco di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ecobonus condoni

Il Fatto Vesuviano

MONFALCONE Efficienza energetica con gli interventi edilizi finanziati dall’Ecobonus; pompe di calore al posto delle caldaie a metano; zero emissioni e vantaggi economici. Tutto questo a Marina Julia ...Chi deve ricevere ancora una risposta sul condono edilizio (e in tutta la zona vesuviana sono circa 70mila) non può avere dal Governo i soldi per l’eco-bonus o il sisma-bonus, perché un eventuale inte ...