«Contro la mascherina. In favore della libertà» (Di sabato 12 settembre 2020) Un migliaio di corona-scettici si sono dati appuntamento oggi a Ginevra e hanno protestato Contro le limitazioni. Leggi su media.tio.ch (Di sabato 12 settembre 2020) Un migliaio di corona-scettici si sono dati appuntamento oggi a Ginevra e hanno protestatole limitazioni.

Tg3web : A Roma i negazionisti manifestano contro la dittatura sanitaria in era covid. Poco più di 2.000 persone, tra sovran… - Ettore_Rosato : Fare manifestazioni contro l’uso della mascherina è pura follia. Il virus esiste, le mascherine ci aiutano a conten… - msgelmini : La mozione di sfiducia contro @FontanaPres è un boomerang per le opposizioni: la giunta va avanti ed è un bene per… - MagnenatJ : RT @RSInews: Ginevra, in piazza contro le restrizioni Un migliaio di persone hanno manifestato contro le norme anti-coronavirus varate dall… - RSInews : Ginevra, in piazza contro le restrizioni Un migliaio di persone hanno manifestato contro le norme anti-coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Contro mascherina «Contro la mascherina. In favore della libertà» Ticinonline Covid, Astrazeneca riprende test sul vaccino. Usa, positivi vanno al party del college

Roma, 12 settembre 2020 - Nel giorno in cui nel mondo si sfiorano i 28,5 milioni di contagi da Coronavirus (915.356 i morti, dati Johns Hopkins University), dalla Gran Bretagna giunge notizia che Astr ...

Coronavirus, Razza rassicura: "I posti letto non mancano, il 6 aprile 637 ricoveri in Sicilia e oggi solo 134"

Casi in aumento ma sulla disponibilità dei posti letto negli ospedali l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza tranquillizza i siciliani. "Il 6 aprile in Sicilia i ricoverati erano 637, oggi so ...

Roma, 12 settembre 2020 - Nel giorno in cui nel mondo si sfiorano i 28,5 milioni di contagi da Coronavirus (915.356 i morti, dati Johns Hopkins University), dalla Gran Bretagna giunge notizia che Astr ...Casi in aumento ma sulla disponibilità dei posti letto negli ospedali l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza tranquillizza i siciliani. "Il 6 aprile in Sicilia i ricoverati erano 637, oggi so ...