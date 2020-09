Bari, uccide il fidanzato della ex: altri due feriti oltre la vittima (Di sabato 12 settembre 2020) Un 26enne di Bitetto, in provincia di Bari, è stato ucciso dall’ex fidanzato della sua ragazza: ferite due persone Omicidio passionale a Bitetto, Bari. Un pregiudicato ha ucciso a coltellate il fidanzato della sua ex, un 26enne residente a Bitetto. Nella colluttazione sono rimasti feriti anche la ragazza, una 22enne e il padre 50enne. L’aggressore, fermato dalla polizia subito dopo l’accaduto, si trova momentaneamente in stato di arresto. I capi di imputazione sono omicidio volontario e tentato duplice omicidio. I fatti sono avvenuti sotto l’abitazione della vittima, nel centro della cittadina. L’omicidio è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino, le forze dell’ordine ... Leggi su bloglive (Di sabato 12 settembre 2020) Un 26enne di Bitetto, in provincia di, è stato ucciso dall’exsua ragazza: ferite due persone Omicidio passionale a Bitetto,. Un pregiudicato ha ucciso a coltellate ilsua ex, un 26enne residente a Bitetto. Nella colluttazione sono rimastianche la ragazza, una 22enne e il padre 50enne. L’aggressore, fermato dalla polizia subito dopo l’accaduto, si trova momentaneamente in stato di arresto. I capi di imputazione sono omicidio volontario e tentato duplice omicidio. I fatti sono avvenuti sotto l’abitazione, nel centrocittadina. L’omicidio è avvenuto intorno alle 3.30 del mattino, le forze dell’ordine ...

