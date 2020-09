Verissimo, il colpo della Toffanin per la prima puntata: l’anticipazione (Di venerdì 11 settembre 2020) Sta per ripartire la nuova stagione di Verissimo e Silvia Toffanin è pronta a tornare con le sue interviste: chi sarà il grande ospite della prima puntata View this post on Instagram Noi vi sveliamo solo la copertina della nostra nuova stagione di #Verissimo… 😍 Tutte le sorprese, le storie e le grandi emozioni vi … L'articolo Verissimo, il colpo della Toffanin per la prima puntata: l’anticipazione proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife

infoitcultura : Verissimo, un colpo pazzesco per Silvia Toffanin: chi porta in studio alla prima puntata, si punta in altissimo - flagello15 : @Fabryzzziiiooo @marco_gervasoni È verissimo, mandarne a casa 345 in un colpo solo non capiterà mai più.???? -