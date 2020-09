Tesla - La Model 3 cinese verrà esportata anche in Europa (Di venerdì 11 settembre 2020) Le Model 3 cinesi arriveranno anche in Europa. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Bloomberg, per far fronte alla crescente domanda la Tesla sarebbe pronta ad esportare gli esemplari dellelettrica prodotti nella Gigafactory di Shanghai in altri mercati al di fuori della Cina. Tra questi figurerebbero anche il Giappone e Hong Kong.Attività in espanzione. La Casa californiana, che per il momento non ha confermato questa anticipazione, sta ampliando le proprie attività sul suolo cinese. Dopo aver avviato le consegne della Model 3 lo scorso dicembre, lobiettivo è di costruirne 150 mila entro lanno: della berlina, nel solo mese di luglio, sono state effettuate 1.800 consegne. La capacità dellimpianto di Shanghai, inoltre, è in fase di ... Leggi su quattroruote

cleantechnica : Tesla China Delivered Almost 12,000 Made-In-China Model 3’s In August - MatteoDiLallo : RT @automobilismoIT: Tesla Model Y: quella europea sarà tecnicamente diversa - moneypuntoit : ?? Tesla Model 3 made in China anche per l'Europa? ?? - automobilismoIT : Tesla Model Y: quella europea sarà tecnicamente diversa - CittaCazzate : @GiuseppeSarao @stofregno no, vuole il consiglio giusto dove trovarla a poco ed eccom in suo aiuto! -