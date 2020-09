Sara Cunial e le teorie complottiste: chi è la deputata già espulsa dal M5S (Di venerdì 11 settembre 2020) Torna a far parlare di sé Sara Cunial. Conosciuta per essere stata espulsa dal Movimento 5 Stelle per un atteggiamento fortemente critico nei confronti del suo stesso partito. Nota anche per le sue posizioni Anti-Covid e Anti-vax, la Cunial è dall’anno scorso una deputata del Gruppo Misto. La deputata si è fatta di nuovo notare per una presa di posizione durante la manifestazione contro il Coronavirus tenutasi ieri, 10 settembre 2020, a Padova. Sara Cunial ha provocato l’inviato della trasmissione Tv Piazza Pulita. “Lo sai che ti stai ammalando mentre indossi la mascherina? Io altrimenti ti abbraccio amore, tesoro”. Non è la prima volta che la Cunial è al centro di ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 settembre 2020) Torna a far parlare di sé. Conosciuta per essere statadal Movimento 5 Stelle per un atteggiamento fortemente critico nei confronti del suo stesso partito. Nota anche per le sue posizioni Anti-Covid e Anti-vax, laè dall’anno scorso unadel Gruppo Misto. Lasi è fatta di nuovo notare per una presa di posizione durante la manifestazione contro il Coronavirus tenutasi ieri, 10 settembre 2020, a Padova.ha provocato l’inviato della trasmissione Tv Piazza Pulita. “Lo sai che ti stai ammalando mentre indossi la mascherina? Io altrimenti ti abbraccio amore, tesoro”. Non è la prima volta che laè al centro di ...

