Rt | Puglia 1 | 21 Indice di trasmissibilità corona virus

Di Francesco Santoro: Ulteriore incremento dell'Indice di trasmissibilità del coronavirus in Puglia, che tocca quota 1.21 (sette giorni fa era 1.08) oltrepassando la soglia di guardia. L'Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infetta, e supera l'1 anche in Abruzzo (1.02), Trento (1.58), Sardegna (1.41), Liguria (1.13) e Friuli Venezia Giulia (1.02). L'Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute sottolineano che i casi sono in aumento in tutto il Paese per la sesta settimana di fila con 2.280 focolai attivi (691 nuovi) e parlano di «un lento e progressivo peggioramento dell'epidemia. «In Italia, come in Europa, si è verificata durante ...

In particolare sono 5 le regioni più la provincia autonoma di Trento che superano la soglia di 1 per l'indice di trasmissibilità: Trento registra il valore più alto con 1.58, seguono la Sardegna con 1 ...

In particolare sono 5 le regioni più la provincia autonoma di Trento che superano la soglia di 1 per l'indice di trasmissibilità: Trento registra il valore più alto con 1.58, seguono la Sardegna con 1 ...