Referendum, Giorgetti: "Voto no" Lega divisa? No. Tattica anti-Conte (Di venerdì 11 settembre 2020) Giancarlo Giorgetti voterà No al Referendum sul taglio dei parlamentari. No, non è una frattura all'interno della Lega ma è il messaggio che gli elettori leghisti, e più in generale quello di centro-destra, aspettavano per andare alle urne e votare contro il taglio dei parlamentari – tanto caro ai pentastellati - a cuor leggero e privi di sensi di colpa. Segui su affaritaliani.it

