Psg, ufficiale l'arrivo di Florenzi: indosserà la maglia numero 24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Nuova avventura per Alessandro Florenzi. L'ormai ex terzino della Roma, infatti, è ufficialmente un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain, come comunicato dallo stesso club francese attraverso i proprio canali social. Nella foto postata dal Psg, Florenzi ha posato con la sua nuova maglia, mostrando la conferma del suo storico numero, il 24.

