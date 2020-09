Polizia Locale | operazione anti-abusivismo nelle fermate metro e al Vaticano

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 11 settembre 2020) Cronaca di Roma – Non si arrestano gli interventi delladi Roma Capitale volti a ripristinare decoro e legalità sul territorio capitolino, con controlli miratiaree maggiormente interessate da fenomeni dicommerciale. Dopo le operazioni eseguite le settimane scorse, gli agenti hanno proseguito, in questi ultimi giorni, con una specifica attività di vigilanzazone intorno al, da Via della Conciliazione a Piazza Risorgimento fino a Castel Sant’Angelo, ma anchevie circosti Musei Vaticani e le zone commerciali del quartiere Prati, da via Cola di Rienzo a Ottaviano. Capillari verifiche hanno riguardato ledella ...