Paolo Savona positivo al coronavirus Chiusa la Consob

(Di venerdì 11 settembre 2020)positiva allaper le operazioni di sanificazione. ROMA –al. Il risultato del tampone è arrivato nel pomeriggio di venerdì 11 settembre 2020 con le sedi di Milano e Roma dellache sono state chiuse per le operazioni di sanificazione. Si tratta di una misura precauzionale per mettere in sicurezza l’intero edificio. Da parte dell’Istituto è stata garantita la piena operatività dei servizi. “Ho assunto questa decisione – si legge nella lettera di Mario Nori, dg della, ai dipendenti riportata dal Corriere della Sera – come misura prudenziale e ...

fattoquotidiano : Il presidente della Consob Paolo Savona è risultato positivo al Covid - Agenzia_Ansa : Il presidente della #Consob Paolo #Savona è risultato positivo al #Covid #Coronavirus #pandemia #virus - SkyTG24 : Il presidente della Consob Paolo Savona positivo al Covid - PMicarelli : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente della #Consob Paolo Savona è positivo al #coronavirus. Le sedi della Commissione di #Roma e #Milano rimarra… - ClaudiaBruno00 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente della #Consob Paolo Savona è positivo al #coronavirus. Le sedi della Commissione di #Roma e #Milano rimarra… -

Ultime Notizie dalla rete : Paolo Savona

Il presidente della Consob ( Commissione nazionale per le società e la Borsa), Paolo Savona, è positivo al Covid 19. Savona è asintomatico, è al momento in quarantena e sta lavorando da casa. In via ...Il presidente della Consob, Paolo Savona, è positivo al Covid 19. Savona è asintomatico, è al momento in quarantena e sta lavorando da casa. In via precauzionale, fanno sapere dall’Autorità ...