“Ora dobbiamo reinventare l’Italia” afferma Conte che cancella il suo intervento a ‘Domenica In’

Leggi su italiasera

(Di venerdì 11 settembre 2020) “Nel corso della prima puntata (domenica prossima,ndr) il premierrivolgerà un messaggio alla Nazione”. Era ovviamente raggiante Mara Venier, storica padrona di casa dell’ormai consolidato format domenicale di Raiuno, nell’annunciare la ‘partenza col botto’, vista la presenza in studio del presidente del Consiglio il quale, dopo aver ‘sperimentato’ qualsiasi mezzo per giungere alla gente (dai social, alle emittenti commerciali e non), stavolta sceglie un programma di punta come appunto ‘Domenica In’. Il premier ospite del salotto della ‘Zia’, poi il ‘ripensamento’ Un’attesa ‘inizialmente’ estesa anche al ‘colore’: se la conduttrice se, come suo uso, si sarebbe rivolta al premier con il rituale ed affettuoso saluto di benvenuto: “qui dalla ...