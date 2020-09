Legge elettorale, Carlo Calenda ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Soglia del 5 per cento? Andremo sicuramente oltre” (Di sabato 12 settembre 2020) “Io penso che assolutamente raggiungeremo la soglia del 5 per cento”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’ , il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, , con la partecipazione fissa di Marco Travaglio, in onda tutti i venerdì sul Nove alle 22.45, commenta la possibilità di una nuova Legge elettorale con soglia di sbarramento al 5 per cento che potrebbe seguire un’eventuale approvazione del taglio dei parlamentari. “Quando è nata Azione – continua l’ex ministro dello Sviluppo economico – nessuno ci credeva e ora abbiamo superato Renzi. È un lavoro lungo e complicato”, conclude ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 12 settembre 2020) “Io penso che assolutamente raggiungeremo la soglia del 5 per”. Così il leader di Azione,, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’ , il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, , con la partecipazione fissa di Marco Travaglio, in onda tutti i venerdì sulalle 22.45, commenta la possibilità di una nuovacon soglia di sbarramento al 5 perche potrebbe seguire un’eventuale approvazione del taglio dei parlamentari. “Quando è nata Azione – continua l’ex ministro dello Sviluppo economico – nessuno ci credeva e ora abbiamo superato Renzi. È un lavoro lungo e complicato”, conclude ...

