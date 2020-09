La Cirinnà ci prova | il Pd la gela | “Sindaco di Roma? Serve un big | basta autocandidature”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 11 settembre 2020), 11 set – «E mo’ se pijamo», avranno pensato Monica Cirinnà e suo marito Esterino Montino, sindaco di Fiumicino. Sì perché la paladina delle lobby Lgbt, quella del «Dio patria famiglia, che vita de merda», era pure uscita allo scoperto: l’obiettivo è quello di candidarsi alle primarie del Partito democratico, spuntarla e andare a detronizzare la Raggi al Campidoglio. Tutto bellissimo (si fa per dire), ma la pasionaria dell’ideologia gender ha fatto i conti senza il proverbiale oste. Che, ovviamente, in questo caso è il suo partito. Il Pd, infatti, non ne vuole sapere di affidarle una candidatura pesante come quella a sindaco di. «Autocandidatura surreale» Come rivelato da Giovanna Vitale su Repubblica, al Nazareno la ...