Ferrovie, De Micheli: "320 milioni per il nodo di Bari. Fiore all'occhiello la linea per Napoli" (Di venerdì 11 settembre 2020) Il collegamento con il capoluogo campano, ha spiegato la ministra, rientra nel Piano Italia veloce: "Una serie di interventi sulla parte adriatica di ammodernamento e per velocizzare i collegamenti" Leggi su repubblica (Di venerdì 11 settembre 2020) Il collegamento con il capoluogo campano, ha spiegato la ministra, rientra nel Piano Italia veloce: "Una serie di interventi sulla parte adriatica di ammodernamento e per velocizzare i collegamenti"

«Abbiamo costruito il piano 'Italia veloce' che è l’allegato infrastruttura al piano nazionale della riforme che è in Parlamento dove ci sono 10 miliardi di investimenti per la Regione Puglia tra ferr ...

Stanno per allentarsi le barriere anti-Covid contro il riempimento dei treni ad alta velocità. L’obiettivo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è di aumentare il livello di capienza cons ...

