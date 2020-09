Elisa in concerto il 3 ottobre in Piazza Primo Maggio (Di venerdì 11 settembre 2020) Dopo il successo clamoroso del progetto discografico “Diari Aperti” e dei conseguenti tour andati sold out nei palazzetti e nei teatri d’Italia, Elisa, cantautrice, compositrice, produttrice discografica e polistrumentista, artista fra le più amate dal pubblico italiano, annuncia a sorpresa oggi un nuovo grande concerto in programma sabato 3 ottobre in Piazza Primo Maggio a Udine, con inizio alle 17.00. Questo nuovo importante appuntamento – grande chiusura della rassegna “Udine Vola”, organizzata da Zenit srl in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG – arricchisce il calendario live di Elisa, che ha deciso di tornare sul palco a ... Leggi su udine20

Dopo il successo del progetto discografico "Diari Aperti" e dei conseguenti tour andati sold out nei palazzetti e nei teatri di tutta Italia, la cantautrice, compositrice, produttrice discografica e p ...

