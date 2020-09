sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - Blackskorpion4 : RT @LiveSpinoza: De Laurentiis positivo al Coronavirus. È pronto a riabbracciare Sarri. [@rostokkio] - alexfoti : RT @globalistIT: De Laurentiis positivo al Covid e Crisanti attacca: 'Irresponsabile' -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis positivo

Andrea Crisanti, direttore di Microbiologia e virologia dell’Università di Padova, ad Agorà, su Raitre, ha affermato: «Io penso che non sia una procedura corretta fa misurare la febbre a 8 milioni di ...Il presidente del Napoli è tornato, ieri sera, da Napoli, in ambulanza, nella sua residenza della capitale insieme alla consorte positiva, come lui, al covid 19, . La decisione è stata presa in conc ...