Covid, Crisanti: “I casi aumenteranno, ma situazione gestibile” (Di venerdì 11 settembre 2020) I casi di positività al Covid cresceranno in Italia, in molti ne sono convinti. L’autunno potrebbe portare ad un’impennata in questo senso. Ma la situazione, rispetto a febbraio-marzo, sarebbe comunque gestibile. Ad assicurarlo è il virologo e direttore di Microbiologia all’università di Padova Andrea Crisanti, intervenuto ad ‘Agorà’ su RaiTre. “Ci aspettiamo una crescita dei casi ma siamo ancora in una situazione di equilibrio gestibile – ha assicurato Crisanti – Quindi possiamo convivere con bassi livelli di trasmissione”. Il virologo spiega la differenza della curva epidemica rispetto a marzo, quando i casi di positività erano accertati sui pazienti già ... Leggi su italiasera

