Cina-Usa, rapporti in peggioramento (Di venerdì 11 settembre 2020) Nella giornata del 2 Settembre si è consumato l’ennesimo episodio che ha portato ad un deterioramento delle relazioni bilaterali tra Pechino e Washington. L’ambasciata cinese negli Stati Uniti di cui l’Ambasciatore Cui Tiankai definito estremamente ingiuste le misure restrittive imposte nei confronti del personale diplomatico di Pechino dall’amministrazione americana: “Con la scusa della reciprocità, gli Stati Uniti hanno imposto un’altra ingiustificata restrizione, una barriera ai diplomatici cinesi e al personale consolare il 2 settembre. Ciò va in netto contrasto con la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e con la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, e la Cina vi si oppone fermamente”, si legge in una nota pubblicata nella mattinata odierna. Nello stesso ... Leggi su ildenaro

SkyTG24 : Usa 2020: l'allarme di Microsoft su hacker in Russia, Cina, Iran - AdornatoAntonio : RT @contropiano: Gli Usa a guardia dei propri interessi nipponici, contro Russia e Cina #Usa #Russia #Giappone #Cina - Lucil1Luciana : RT @PsicheMKD: La Cina è riuscita a costruire un intero sistema di istruzione in USA prima che il pubblico se ne rendesse conto. Sarà diffi… - Linkiesta : RT @christianrocca: A che punto è la nuova corsa agli armamenti, e quanto è pericolosa - 100000_anni : RT @contropiano: Gli Usa a guardia dei propri interessi nipponici, contro Russia e Cina #Usa #Russia #Giappone #Cina -