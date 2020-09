Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Marcelo: lo scenario (Di venerdì 11 settembre 2020) La Juventus si sarebbe posta come obiettivo primario la sistemazione del reparto avanzato. In attesa di saperne di più riguardo la situazione Suarez e Dzeko in particolare, la società bianconera starebbe pensando anche a come puntellare il centrocampo e gli esterni di difesa. L’anno scorso è stato complicata la situazione per Maurizio Sarri, in quanto sulla fascia sinistra poteva agire il solo Alex Sandro. Dato che la Juventus non aveva a disposizione altri terzini, contando le cessioni di Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini ed i continui infortuni di Mattia De Sciglio, il brasiliano ha dovuto giocare praticamente tutta la stagione, avendo come sostituto, in casi di emergenza, Blaise Matuidi, non propriamente un terzino sinistro. Ora, per non rivivere situazioni simili, Fabio Paratici starebbe pensando a come sistemare la ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Lasi sarebbe posta come obiettivo primario la sistemazione del reparto avanzato. In attesa di saperne di più riguardo la situazione Suarez e Dzeko in particolare, la società bianconera starebbe pensando anche a come puntellare il centrocampo e gli esterni di difesa. L’anno scorso è stato complicata la situazione per Maurizio Sarri, in quanto sulla fascia sinistra poteva agire il solo Alex Sandro. Dato che lanon aveva a disposizione altri terzini, contando le cessioni di Leonardo Spinazzola e Luca Pellegrini ed i continui infortuni di Mattia De Sciglio, il brasiliano ha dovuto giocare praticamente tutta la stagione, avendo come sostituto, in casi di emergenza, Blaise Matuidi, non propriamente un terzino sinistro. Ora, per non rivivere situazioni simili, Fabio Paratici starebbe pensando a come sistemare la ...

DiMarzio : #Juventus, nome nuovo per l'attacco: ipotesi #Giroud - DiMarzio : #Higuain, in arrivo risoluzione con la #Juventus: giocherà con l'#InterMiamiCF #Calciomercato - DiMarzio : Il #Villarreal ha chiesto informazioni alla #Juventus per #DeSciglio - Croce_3 : RT @iltifososocial: La storia di Andry Agnelli che cestina il suo appesantito giocattolo per uno nuovo, arrivato da una squadra spaziale. ??… - JuvekuwaitQ : RT @TUTTOJUVE_COM: LIVE TJ - Attesa ufficialitá del passaggio di Higuain all'Inter Miami. La Juventus cerca una soluzione anche per Khedira… -