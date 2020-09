Calciomercato Juventus, nuova partenza: già pronti i sostituti (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus pensa agli innesti, ma osserva con attenzione anche la situazione uscite. Per portare a compimento i tanto attesi colpi in entrata bisognerà sfoltire, questo sembra essere ormai chiaro in virtù delle difficili circostanze economiche dovute a questo preciso momento storico. Gonzalo Higuain sembrerebbe essere il primo di una lunga lista di giocatori pronti a dire addio e, all’interno del lungo elenco stilato mentalmente da Fabio Paratici e Andrea Pirlo, ci sarebbe anche Mattia De Sciglio, già accostato a voci su una sua possibile partenza da Torino nel corso degli ultimi mesi. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, il terzino potrebbe così salutare per tentare un’avventura in un’altra piazza. Ma niente paura: nuova ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Ildellapensa agli innesti, ma osserva con attenzione anche la situazione uscite. Per portare a compimento i tanto attesi colpi in entrata bisognerà sfoltire, questo sembra essere ormai chiaro in virtù delle difficili circostanze economiche dovute a questo preciso momento storico. Gonzalo Higuain sembrerebbe essere il primo di una lunga lista di giocatoria dire addio e, all’interno del lungo elenco stilato mentalmente da Fabio Paratici e Andrea Pirlo, ci sarebbe anche Mattia De Sciglio, già accostato a voci su una sua possibileda Torino nel corso degli ultimi mesi. Dopo una stagione vissuta tra alti e bassi, il terzino potrebbe così salutare per tentare un’avventura in un’altra piazza. Ma niente paura:...

