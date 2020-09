Banega ritorna sul siparietto con Conte | «Gli chiedo scusa se gli ho dato fastidio»

(Di venerdì 11 settembre 2020) Ever, ex centrocampista del Siviglia, ha parlato delconavvenuto nella finale di Europa League Everto sulavvenuto con Antonio, tecnico dell’Inter, durante la finale di Europa League. Il centrocampista aveva preso in giro il tecnico per i suoi capelli. Ecco le sue parole pronunciate nel corso della sua conferenza stampa d’addio al Siviglia: «E’ stato un momento caldo della partita., se gli haquello che ho fatto» Leggi su Calcionews24.com

Nella conferenza stampa di addio al Siviglia, l’argentino Ever Banega è ritornato sulla finale di Europa League e si è voluto scusare con l’allenatore dell’Inter Antonio Conte insultato con il gesto ...Durante la finale di Europa League tra Inter e Siviglia, terminata 3 a 2 per gli spagnoli, era andato in scena un siparietto tra Banega ed Antonio Conte. In un momento della gara in cui regnava il ner ...