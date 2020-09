Andrea Delogu schok | chi è il potente conduttore che vuole farla fuori?

Leggi su solodonna

(Di venerdì 11 settembre 2020) Indiscrezioni lanciate da Dagospia che parla della bella e bravache ha appena terminato La Vita In Diretta Estate lasciando il posto ad Alberto Matano con la sua conduzione solitaria de La Vita In Diretta Le poche righe che Giuseppe Candela scrive sul sito, vogliono mettere in guardia la conduttrice da questo“collega” che avrebbe fatto una serie di telefonate per chiedere la sua testa.Articolo completo:: chi è ilche? dal blog SoloDonna