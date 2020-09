11 settembre 1973, inizia la strage di Pinochet in Cile (Di venerdì 11 settembre 2020) Tra gli eventi che hanno segnato la storia degli anni Settanta c'è il colpo di Stato militare in Cile avvenuto l'11 settembre del 1973 Il colpo di Stato in Cile, avvenuto l'11 settembre del 1973, ha dato inizio ad un periodo tragico per le democrazie del sud America e non solo. Nel 1970 viene eletto per la prima volta un socialista alla carica di presidente: Salvador Allende. Nonostante le difficoltà egli attua la riforma agraria e un vasto piano di nazionalizzazioni. Il presidente Cileno (...) - Attualità / Cile, Golpe, Socialismo, Salvador Allende Leggi su feedproxy.google (Di venerdì 11 settembre 2020) Tra gli eventi che hanno segnato la storia degli anni Settanta c'è il colpo di Stato militare inavvenuto l'11delIl colpo di Stato in, avvenuto l'11del, ha dato inizio ad un periodo tragico per le democrazie del sud America e non solo. Nel 1970 viene eletto per la prima volta un socialista alla carica di presidente: Salvador Allende. Nonostante le difficoltà egli attua la riforma agraria e un vasto piano di nazionalizzazioni. Il presidenteno (...) - Attualità /, Golpe, Socialismo, Salvador Allende

nzingaretti : In questa data, l’11 settembre 1973, il legittimo presidente del Cile, Salvador #Allende venne destituito con un sa… - CrookedWave : RT @MereuAngelo: È possibile che ci annientino, ma il domani apparterrà al popolo, apparterrà ai lavoratori. L'umanità avanza verso la conq… - Budal97540297 : RT @nzingaretti: In questa data, l’11 settembre 1973, il legittimo presidente del Cile, Salvador #Allende venne destituito con un sanguinos… - DGC49740861 : @LoPsihologo 11 settembre 1973: cosa stavate facendo quando arrivò la notizia della tragedia? - tiziana13_tp : RT @TucciTuccio: 11 settembre 1973 Colpo di Stato in Cile simbolo dell'ingerenza degli Stati Uniti d'America nelle questioni interne dei pa… -