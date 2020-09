Waze in ginocchio dopo il lockdown: vari licenziamenti in corso (Di giovedì 10 settembre 2020) Non se la passa affatto bene Waze, il celebre software di navigazione acquisito da Google nel 2013. L’emergenza sanitaria da Coronavirus ha ridotto in ginocchio la piattaforma, che già ormai da mesi non dava i risultati sperati. Il lockdown ha dato a Waze il colpo di grazia, procurandogli danni non indifferenti che non si sono alleviati nemmeno con la ripresa delle attività post-quarantena. Del resto, gli spostamenti rispetto al periodo pre-Coronavirus ad oggi si presentano assai ridotti: molti lavoratori, infatti, svolgono le proprie mansioni in smart-working, e quindi in remoto dalla propria abitazione. Come riportato da ‘theverge.com‘, il 5% dei dipendenti al servizio di Waze dovrà trovare un’altra occupazione: la società si impegnerà a ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Waze ginocchio Waze in ginocchio dopo il lockdown: vari licenziamenti in corso OptiMagazine