Tabellone Wta Istanbul 2020 | Kuznetsova numero uno | c’è Paolini

Il Tabellone principale e tutti gli accoppiamenti del Wta International di Istanbul 2020, torneo in programma dal 7 al 13 settembre. Svetlana Kuznetsova è la testa di serie numero uno del torneo turco che presenta nomi del calibro di Caroline Garcia, Polona Hercog e Rebecca Peterson. Tra le italiane al via nel main draw di diritto è presente solamente Jasmine Paolini, opposta alla svizzera Voegele all'esordio. Il Tabellone: SECONDO TURNO (Q) Bouchard b. (1) Kuznetsova 7-6(3) (5)6-7 6-2 Kovinic b. (6) Van Uytvanck 6-3 6-4 (3) Hercog b. Paolini 7-5 6-4Badosa vs Sorribes Tormo Sasnovich b. Schmiedlova (5)6-7 6-4 6-3 (Q) Martincova vs (4) Garcia (8) Doi vs Tig Gasparyan vs (2) Peterson PRIMO TURNO (1) ...

Al momento in cui veniva pubblicata l’entry list, il torneo WTA Premier 5 di Roma si presentava con tutte le prime 43 giocatrici del ranking mondiale e soltanto ieri, nella conferenza stampa di presen ...

Tennis, Us Open: Thiem in semifinale contro Medvedev, Azarenka sfiderà Serena Williams

Prima semifinale in carriera agli Us Open per Dominic Thiem. L'austriaco, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, ha battuto senza grossi problemi l'australiano Alex De Minaur, numero 28 Atp, con ...

