Roma | svaligiata sala slot a Vigna Clara | è caccia ai ladri

Nel quartiere di Vigna Clara a Roma, è stata svaligiata una sala slot. È caccia ai sette rapinatori. È successo a Roma, nel quartiere di Vigna Clara. Qui un gruppo di persone nella notte ha effettuato una rapina a mano armata in una sala slot. Nonostante siano stati inseguiti, i ladri sono riusciti a fuggire …

L'ultimo invito del negozio di compro oro su via Appia Nuova, all'altezza di Colli Albani, ha attirato diverse persone, ma anche quelle sbagliate. "Ti aspettiamo in negozio con la nostra esperienza ul ...È caccia ad una banda di 4 persone che, stanotte alle 3, ha assaltato un 'compro oro' su via Appia Nuova, all'altezza di Colli Albani. Ad agire, secondo la segnalazione giunta alle forze dell'ordine, ...