Prima giornata Serie B, Monza-Spal e Lecce-Pordenone (Di giovedì 10 settembre 2020) Sorteggiato il calendario di Serie B 2020/2021. La Prima giornata vedrà scontrarsi Monza-Spal, Frosinone-Empoli e Lecce-Pordenone. Si parte il 26 settembre. Prima giornata: Brescia-Ascoli, Cosenza-Virtus Entella, Cremonese-Cittadella, Frosinone-Empoli, Lecce-Pordenone, Monza-Spal, Pescara-Chievo Verona, Reggiana-Pisa, Salernitana-Reggina, Venezia-Vicenza. Confermato l'utilizzo del VAR nelle gare di playoff e playout in programma dal prossimo 4 agosto - tutte le gare alle 21 - Oltre alla pausa per gli impegni della Nazionale (le date verranno comunicate in seguito), aumenteranno anche i turni infrasettimanali. Oltre al 30 dicembre si giocherà di ... Leggi su ilfogliettone

