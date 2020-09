Meloni a Conte: «Sulla scuola avete solo gettato milioni di euro per i banchi a rotelle» (Di giovedì 10 settembre 2020) «Penso che solo una persona con il coraggio di Giuseppe Conte possa arrivare in televisione e dirci che Sulla scuola si è fatto tutto quello che si poteva fare. Perchè la verità è che non è stato fatto nulla». Lo afferma Giorgia Meloni a Porta a Porta. «La verità è che abbiamo speso o stiamo spendendo qualche centinaio di milioni di euro per i banchi roteanti che arriveranno non prima di novembre. E che oltretutto – da quello che leggevo sui quotidiani – sono affidati in modo un tantino opaco con botte da 45 milioni a società con un unico dipendente che hanno la sede nell’Arcigay. Ora l’affidamento mi pare sia stato revocato, ma non ... Leggi su secoloditalia

