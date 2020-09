Liliana Segre compie 90 anni (Di giovedì 10 settembre 2020) E’ nata a Milano il 10 settembre 1930. Liliana Segre, deportata a Auschwitz, ha raccontato negli anni l’Olocausto. Dal 2018 è senatrice a vita. Tanti auguri a Liliana Segre! La senatrice a vita è infatti nata a Milano il 10 settembre 1930. Olocausto a Auschwitz Liliana Segre ha vissuto insieme al padre Alberto e i nonni paterni (di origine ebraica). Quando non ha nemmeno un anno di vita perde la mamma. Quando ha otto anni viene espulsa da scuola a causa dell’entrata in vigore delle leggi razziali in Italia. Per sfuggire al fascismo la famiglia prova la fuga in Svizzera senza successo. Il giorno dopo questo tentativo la Segre è stata arrestata all’età di 13 ... Leggi su newsmondo

Corriere : Liliana Segre, novant’anni di giustizia e diritti - sscnapoli : Auguri a Liliana Segre che aiuta a non dimenticare! - fanpage : 90 anni! Tanti Auguri Liliana #Segre - VincenzoMilani : RT @LilianaArmato: È bello sentir dire “Io non mi arrendo” da una nonna con uno sguardo limpido. Tanti auguri cara Liliana #Segre. E grazi… - Wanda_Porrani : RT @Anpinazionale: Oggi la Senatrice Liliana Segre compie 90 anni. E tutta l'ANPI le invia auguri affettuosi e pieni di gratitudine per qua… -