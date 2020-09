Lega Serie A su De Laurentiis positivo al Covid: «Le mascherine non erano obbligatorie» (Di giovedì 10 settembre 2020) Arriva la risposta della Lega Serie A sulla positività al Covid-19 del presidente del Napoli De Laurentiis. Ecco le dichiarazioni La risposta della Lega Serie A non si è fatta attendere. Con una nota ufficiale all’Ansa è arrivata la risposta riguardo alla positività di Aurelio De Laurentiis durante la riunione tenutasi ieri per l’ingresso dei private equity: «Durante i lavori della Lega non era indispensabile indossare la mascherina perché sono stati rispettati i protocolli anti Covid e il distanziamento sociale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

