Lapo Elkann a Verissimo | “Abusato a 13 anni | l’autodistruzione la conseguenza”

Sarà una intervista lunga e toccante quella di Lapo Elkann che arriva nel salotto di Silvia Toffanin per la prima puntata di Verissimo. L'imprenditore parla di quello che è successo quando aveva solo 13 anni. Un passato fatto di violenze e abusi nel collegio che frequentava, un passato che inevitabilmente ha cambiato la sua vita e lo ha portato a commettere tanti errori, a smarrire più volte la via giusta da percorrere. Oggi però Lapo è un uomo diverso anche se tutto quello che sta succedendo dopo l'emergenza coronavirus lo preoccupa: "Sto vivendo con preoccupazione questo mondo cambiato a causa del Covid-19 perché invece di vedere le persone più solidali tra loro vedo tanta rabbia e tensione".

